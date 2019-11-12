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    Мэттью Макконахи завел аккаунт в соцсети (фото)

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    Мэттью Макконахи завел аккаунт в соцсети (фото)

    50-летний Мэттью Макконахи решил, наконец, присоединиться к социальным сетям

    Известный артист завел страничку в Instagram и уже поделился первыми публикациями.

    В личном аккаунте актер опубликовал видео, в котором поприветствовал фанатов, подписав: «Официальный Макконахи».

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    officially mcconaughey

    Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)

    Информация на его страничке, на которую за шесть дней подписались уже 1,6 миллионов человек, гласит: «Муж. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор, (фанат) ФК Austin, (основатель фонда) JKLivin и эксперт по огурцам».

    Другое фото, которым поделился актер фильма «Супер Майк», стало селфи, сделанное в эфире шоу Джимми Фэллона.

    Конечно, Мэттью Макконахи не удалось побить рекорд Дженнифер Энистон.

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    instagram.com/officiallymcconaughey
    instagram.com/officiallymcconaughey

    Звезда сериала «Друзья» попала в Книгу Гиннеса, набрав более миллиона подписчиков за рекордно короткое время. Актриса обогнала герцога и герцогиню Сассекских – прошлых обладателей рекорда.

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