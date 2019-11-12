Мэттью Макконахи завел аккаунт в соцсети (фото)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

50-летний Мэттью Макконахи решил, наконец, присоединиться к социальным сетям

Известный артист завел страничку в Instagram и уже поделился первыми публикациями.

В личном аккаунте актер опубликовал видео, в котором поприветствовал фанатов, подписав: «Официальный Макконахи».

Переглянути цей допис в Instagram officially mcconaughey Допис, поширений Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 4 Лис 2019 р. о 8:00 PST

Информация на его страничке, на которую за шесть дней подписались уже 1,6 миллионов человек, гласит: «Муж. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор, (фанат) ФК Austin, (основатель фонда) JKLivin и эксперт по огурцам».

Другое фото, которым поделился актер фильма «Супер Майк», стало селфи, сделанное в эфире шоу Джимми Фэллона.

Конечно, Мэттью Макконахи не удалось побить рекорд Дженнифер Энистон.

Звезда сериала «Друзья» попала в Книгу Гиннеса, набрав более миллиона подписчиков за рекордно короткое время. Актриса обогнала герцога и герцогиню Сассекских – прошлых обладателей рекорда.