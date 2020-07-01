В Египте девушка получила три года тюрьмы за танец живота



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Власти обвинили девушку в подстрекательстве к разврату instagram.com/samaelmasrii/

Танцовщице назначили штраф $18,5 тысячи

Власти Египта приговорили известную танцовщицу Саму Эль-Масри к трем годам лишения свободы и оштрафовали на 300 тысяч египетских фунтов (около $18,5 тысячи) за пропаганду разврата. Об этом сообщает Reuters.

Эль-Масри арестовали в апреле после того, как власти изучили видео и фотографии в социальных сетях. Против нее завели уголовное дело по обвинению в пропаганде распущенности и аморальности.

При этом сама 42-летняя танцовщица не признала вину и заявила, что снимки и видео украли с ее телефона и опубликовали в интернете без ее согласия. В Instagram на нее подписаны 3 миллиона человек.

В субботу суд объявил, что Эль-Масри использовала аккаунты в соцсетях для пропаганды разврата, чем посягнула на семейные ценности, существующие в Египте.

Эль-Масри заявила, что будет подавать апелляцию.

«Есть огромная разница между свободой и развратом», — заявил член парламента Джон Талаат, который инициировал дело против Эль-Масри и других женщин.

По его словам, Эль-Масри и другие блогеры разрушают семейные ценности и традиции и нарушают законы страны. За последние несколько месяцев власти Египта арестовали несколько блогеров по обвинению в пропаганде разврата и проституции в соцсетях. Талаат заявил, что им, как и Эль-Масри, грозят тюремные сроки.