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    Жизнь

    В Египте девушка получила три года тюрьмы за танец живота

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    <p>Власти обвинили девушку в подстрекательстве к разврату</p> <div></div> - В Египте девушка получила три года тюрьмы за танец живота

    Власти обвинили девушку в подстрекательстве к разврату

    instagram.com/samaelmasrii/

    Танцовщице назначили штраф $18,5 тысячи

    Власти Египта приговорили известную танцовщицу Саму Эль-Масри к трем годам лишения свободы и оштрафовали на 300 тысяч египетских фунтов (около $18,5 тысячи) за пропаганду разврата. Об этом сообщает Reuters.

    Эль-Масри арестовали в апреле после того, как власти изучили видео и фотографии в социальных сетях. Против нее завели уголовное дело по обвинению в пропаганде распущенности и аморальности.

    При этом сама 42-летняя танцовщица не признала вину и заявила, что снимки и видео украли с ее телефона и опубликовали в интернете без ее согласия. В Instagram на нее подписаны 3 миллиона человек.

    В субботу суд объявил, что Эль-Масри использовала аккаунты в соцсетях для пропаганды разврата, чем посягнула на семейные ценности, существующие в Египте.

    Эль-Масри заявила, что будет подавать апелляцию.

     «Есть огромная разница между свободой и развратом», — заявил член парламента Джон Талаат, который инициировал дело против Эль-Масри и других женщин.

    По его словам, Эль-Масри и другие блогеры разрушают семейные ценности и традиции и нарушают законы страны. За последние несколько месяцев власти Египта арестовали несколько блогеров по обвинению в пропаганде разврата и проституции в соцсетях. Талаат заявил, что им, как и Эль-Масри, грозят тюремные сроки.

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