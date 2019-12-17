«Мисс Мира-2019»: фото ошеломительной красотки



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instagram.com/toniannsingh

В Лондоне состоялся 69-й конкурс красоты Мисс Мира-2019. Победительницей стала участница из Ямайки Тони-Энн Сингх

«Мисс Мира 2019» – 23-летняя Тонни-Энн Сингх родилась в городе Морант-Бей, Ямайка. В девятилетнем возрасте она иммигрировала в США, где стала выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). Новая «Мисс Мира 2019» изучала психологию и исследования проблем женщин.

Тони также любит петь. Во время этапов конкурса красоты она демонстрировала свои вокальные и музыкальные таланты, которые высоко оценили зрители и жюри.

«Пожалуйста, верьте в себя. Пожалуйста, знайте, что вы достойны и способны достичь своей мечты. Эта корона не моя, а ваша. Вы должны по-настоящему понять, что, независимо от того, откуда вы и какие карты вы получили в жизни, ваши мечты сбываются. У вас есть цель», – написала победительница на своей официальной странице в Instagram.

Ранее в этом году красавица участвовала в «Мисс Ямайка» и конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.