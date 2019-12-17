Андре Тан поразил образом казака (фото)
instagram.com/andre_tan_official
В Андре заиграли украинские корни
Андре Тан в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал в неожиданном образе бравого казака.
Аж не верится, как меховая шапка и усы могут до неузнаваемости изменить даже мимику! И стоит сказать, поклонникам перевоплощение очень понравилось.
«Как вам Козак Тан???» - подписал фотографию дизайнер.
Instagram/andre_tan_official
«Бравый!», «Стильный казак», «Вам очень идет», «Вакула Тан», «Хоть на коня и в бой», – взорвалась страница одобрительными комментариями.
Ранее украинский модельер появился в роли своего легендарного коллеги Карла Лагерфельда на вечеринке по случаю Хэллоуина.
Продуманный до деталей костюм поразил реалистичностью.