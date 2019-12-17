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    Андре Тан поразил образом казака (фото)

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    Андре Тан поразил образом казака (фото)
    instagram.com/andre_tan_official

    В Андре заиграли украинские корни

    Андре Тан в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал в неожиданном образе бравого казака.

    Аж не верится, как меховая шапка и усы могут до неузнаваемости изменить даже мимику! И стоит сказать, поклонникам перевоплощение очень понравилось.

    «Как вам Козак Тан???» - подписал фотографию дизайнер.

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    Instagram/andre_tan_official

    «Бравый!», «Стильный казак», «Вам очень идет», «Вакула Тан», «Хоть на коня и в бой», – взорвалась страница одобрительными комментариями.

    Ранее украинский модельер появился в роли своего легендарного коллеги Карла Лагерфельда на вечеринке по случаю Хэллоуина.

    Продуманный до деталей костюм поразил реалистичностью.

    знаменитости козак фотография Андре Тан Instagram
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