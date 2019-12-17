Андре Тан поразил образом казака (фото)



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instagram.com/andre_tan_official

В Андре заиграли украинские корни

Андре Тан в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал в неожиданном образе бравого казака.

Аж не верится, как меховая шапка и усы могут до неузнаваемости изменить даже мимику! И стоит сказать, поклонникам перевоплощение очень понравилось.

«Как вам Козак Тан???» - подписал фотографию дизайнер.

Instagram/andre_tan_official

«Бравый!», «Стильный казак», «Вам очень идет», «Вакула Тан», «Хоть на коня и в бой», – взорвалась страница одобрительными комментариями.

Ранее украинский модельер появился в роли своего легендарного коллеги Карла Лагерфельда на вечеринке по случаю Хэллоуина.

Продуманный до деталей костюм поразил реалистичностью.