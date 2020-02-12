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    Шоу-биз

    Звезду «Паразитов» заставили удалить «пьяное» селфи с «Оскара»

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    <p>Фото набрало огромное количество лайков и слов поддержки и любви со стороны англоязычных подписчиков</p> <div></div> - Звезду «Паразитов» заставили удалить «пьяное» селфи с «Оскара»

    Фото набрало огромное количество лайков и слов поддержки и любви со стороны англоязычных подписчиков

    На девушку обрушился шквал критики и угроз

    Звезда оскароносного корейского фильма «Паразиты» Ханни Ли, вместе со своими коллегами праздновавшая триумф на главной кинопремии, выложила в свой инстаграм эмоциональное селфи, на котором актеры запечатлены с алкогольными напитками и явно навеселе.

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    Актеры празднуют получение «Оскара»

    Фото набрало огромное количество лайков и слов поддержки и любви со стороны англоязычных подписчиков Ханни, однако не все были готовы разделить всеобщее ликование. Для корейцев, которые в большинстве своем все еще придерживаются строгих норм морали, алкоселфи Ли оказалось оскорбительным.

    На девушку обрушился шквал критики и угроз с требованием удалить фото. В итоге актрисе пришлось поддаться и выложить новую публикацию — на сей раз с извинениями перед корейским народом: «Я лишь хотела показать вам наше празднование с коллегами. Прошу прощения у тех, кого могли возмутить мои фото. Хотелось поделиться эмоциями с вами».

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