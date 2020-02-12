Эминем рассказал о выступлении на премии Оскар-2020



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Всемирно известный рэп-исполнитель Эминем не перестает удивлять поклонников

9 февраля он выступил на церемонии вручения кинопремии Оскар-2020, где исполнил хит, который написал 17 лет назад.

Эминем был номинирован на Оскар в 2003 году. Тогда престижной премией была отмечена песня Lose Yourself, которую можно услышать в фильме «8 миля». Однако певец на вручение статуэтки тогда не пришел.

Исполнитель проигнорировал церемонию, заявив, что «такие концерты не для него». Барбара Стрейзанд вручила статуэтку соавтору композиции Луисe Ресто.

Эминем сказал, что тогда, 17 лет назад, у него не было возможности выступить, однако он захотел сделать это сейчас. Рэпер также отметил, что не верил в свою победу.

«Когда я был моложе, я не чувствовал, что такое шоу имеет ко мне отношение. Но потом, когда я узнал, что выиграл, то подумал: «Это безумие!», и осознал, насколько правдивой является для меня эта награда», – признался артист.

Он также опроверг слухи об отказе выступать из-за того, что продюсеры Оскара требовали сделать версию песни с цензурой.