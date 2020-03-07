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    Фото

    Могилевская показала, кто завоевал ее сердце

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    Могилевская показала, кто завоевал ее сердце
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    Артистка опубликовала новый пост в Instagram, на фото которого позировала не сама

    Звезда предстала крупным планом вместе со свей собачкой на руках.

    Наталья прижалась к животному и «зарылась» носом в его шерсти. Она обнимала песика, который смотрел в сторону.

    Сама Могилевская распустила волосы, а на ее лице был едва заметный макияж.

    ____11.18.09_01
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    «Мой Масик. Фотосессия для журнала Interior Какой домашний любимец есть у вас?», - подписала снимок звезда.

    знаменитости фотография Instagram животные волосы
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