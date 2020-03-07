Могилевская показала, кто завоевал ее сердце
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Артистка опубликовала новый пост в Instagram, на фото которого позировала не сама
Звезда предстала крупным планом вместе со свей собачкой на руках.
Наталья прижалась к животному и «зарылась» носом в его шерсти. Она обнимала песика, который смотрел в сторону.
Сама Могилевская распустила волосы, а на ее лице был едва заметный макияж.
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
«Мой Масик. Фотосессия для журнала Interior Какой домашний любимец есть у вас?», - подписала снимок звезда.