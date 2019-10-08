Монатик растрогал милыми фото с сыновьями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

obozrevatel.com

Украинский мультиартист Monatik сейчас находится в гастрольном туре по Европе

Семья исполнителя решила его навестить и вылетела к нему в Вену, Австрия. О путешествии к звездному отцу и мужу сообщила жена Дмитрия Ирина в своем Instagram.

«На встречу к любимому папе! Мы едем в #MONATIKeurotour2019», - подписала фотографию Ирина, где изображены их с Монатиком двое сыновей.

А уже в Вене, объединившись с детьми, Дмитрий признался, что для него моменты, проведенные вместе с семьей, лучшие:

«Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С вами... У нас сегодня огромнейший праздник», - прокомментировал Дмитрий фото с сыновьями.

А потом звездный отец показал, как он с малышами посетил галерею Альбертина в центре Вены.

Джерело: tsn.ua