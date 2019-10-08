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    Фото

    Монатик растрогал милыми фото с сыновьями

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    Монатик растрогал милыми фото с сыновьями
    obozrevatel.com

    Украинский мультиартист Monatik сейчас находится в гастрольном туре по Европе

    Семья исполнителя решила его навестить и вылетела к нему в Вену, Австрия. О путешествии к звездному отцу и мужу сообщила жена Дмитрия Ирина в своем Instagram.

    «На встречу к любимому папе! Мы едем в #MONATIKeurotour2019», - подписала фотографию Ирина, где изображены их с Монатиком двое сыновей.

    А уже в Вене, объединившись с детьми, Дмитрий признался, что для него моменты, проведенные вместе с семьей, лучшие: 

    «Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С вами... У нас сегодня огромнейший праздник», - прокомментировал Дмитрий фото с сыновьями.

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    instagram.com/monatik_official
    instagram.com/monatik_official
    instagram.com/monatik_official
    instagram.com/monatik_official

    А потом звездный отец показал, как он с малышами посетил галерею Альбертина в центре Вены.

    Джерело: tsn.ua

    фотография Монатик праздник Австрия семья Instagram
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