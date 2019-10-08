Монатик растрогал милыми фото с сыновьями
Украинский мультиартист Monatik сейчас находится в гастрольном туре по Европе
Семья исполнителя решила его навестить и вылетела к нему в Вену, Австрия. О путешествии к звездному отцу и мужу сообщила жена Дмитрия Ирина в своем Instagram.
«На встречу к любимому папе! Мы едем в #MONATIKeurotour2019», - подписала фотографию Ирина, где изображены их с Монатиком двое сыновей.
А уже в Вене, объединившись с детьми, Дмитрий признался, что для него моменты, проведенные вместе с семьей, лучшие:
«Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми... С вами... У нас сегодня огромнейший праздник», - прокомментировал Дмитрий фото с сыновьями.
А потом звездный отец показал, как он с малышами посетил галерею Альбертина в центре Вены.
Джерело: tsn.ua