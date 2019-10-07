Будущая невестка Кейт Миддлтон показала свое помолвочное кольцо (фото)



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instagram.com/jmidy

Джеймс Миддлтон, младший брат герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон, женится на своей 29-летней подруге-француженке Ализе Тевене

На следующий день после того, как в прессе появились сообщения о том, что младший брат Кейт Миддлтон обручился со своей 30-летней подругой-француженкой Ализе Тевене, 32-летний Джеймс Миддлтон официально подтвердил эту новость у себя в Instagram.

«Она сказала oui («да»). Наш секрет раскрыт, но мы счастливы поделиться этой новостью», — написал он. И опубликовал кольцо со своей невестой, на пальце которой видно помолвочное кольцо с сапфиром.

instagram.com/jmidy

Возможно, на это его вдохновила помолвка сестры: как известно, принц Уильям также подарил Кейт кольцо с великолепным сапфиром, принадлежавшее ранее его матери — принцессе Диане.

Джеймс, который считается одним из самых завидных холостяков Британии, познакомился с Ализе в прошлом году — во время случайной встречи в лондонском клубе. Тевене приласкала собаку Джеймса — кокер-спаниеля Эллу. Завязался разговор.

Потом девушка вернулась за свой столик, а Миддлтон попросил официанта передать ей записку, в которой говорилось: «Обычно я никогда такого не делаю, но не согласились бы Вы сходить со мной куда-нибудь выпить?».

Через пару недель они отправились на первое свидание. Причем Ализе до этого времени не знала, с кем имеет дело. Позже один из приятелей рассказал ей, кто такой Миддлтон.

Джерело: fakty.ua