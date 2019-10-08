Яна Соломко тяжело переживает развод



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instagram.com/yana.solo

Яна Соломко заговорила о разочаровании в жизни

Украинская певица Яна Соломко долго скрывала свой развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Молчание прервал сам мужчина, который прямо заявил, что они с артисткой больше не вместе.

Яне не осталось ничего другого, как подтвердить слова экс-избранника и высказать свою версию происходящего. Девушка с головой ушла в работе и начала новую творческую жизнь под псевдонимом Soyanna, а также с удовольствием проводит досуг с любимой дочуркой Кирой.

Правда, время от времени артистка делится своими философскими размышлениями на тему отношений на странице в Instagram.

«У каждого из нас в жизни бывали разочарования... После которых мы учимся, меняемся, и у нас открываются глаза на многие вещи! Но закрывается сердце... Желаю всем нам поменьше таких разочарований!» - обратилась она к поклонникам.

Поклонники разделили мнение певицы и также пожелали быстрее залечить душевные раны и подбадривали ее, как могли.

Джерело: rbc.ua