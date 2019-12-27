  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет

    • Розсилка
    Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет
    facebook.com/james.mcgraw.58

    Новая татуировка супруга повергла Келли в ужас

    40-летний Джеймс МакГроу из британского города Портсмут разозлил жену, набив на бедре забавную татуировку с ее неудачным портретом. 

    Таким образом он хотел отомстить 37-летней супруге по имени Келли за «глупую стрижку», которую та сделала ему ранее. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook и обнародовал фотографии.

    Мужчина рассказывает, что они уже 24 года вместе и постоянно разыгрывают друг друга. Так, недавно британка сделала мужу дурацкую стрижку. 

    Чтобы отомстить за это, Джеймс вытатуировал у себя на бедре провокационный портрет своей жены, на котором женщина показана храпящей с открытым ртом.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет
    Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет
    Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет

    Британка подчеркнула, что на изображении ей специально дорисовали лишних подбородков, а также добавила, что Джеймс перешел все границы, и теперь ей придется придумать что-то очень плохое, чтобы отомстить.

    фотография татуировка Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ