Мужчина ради мести жене набил на бедре ее неудачный портрет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/james.mcgraw.58

Новая татуировка супруга повергла Келли в ужас

40-летний Джеймс МакГроу из британского города Портсмут разозлил жену, набив на бедре забавную татуировку с ее неудачным портретом.

Таким образом он хотел отомстить 37-летней супруге по имени Келли за «глупую стрижку», которую та сделала ему ранее. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook и обнародовал фотографии.

Мужчина рассказывает, что они уже 24 года вместе и постоянно разыгрывают друг друга. Так, недавно британка сделала мужу дурацкую стрижку.

Чтобы отомстить за это, Джеймс вытатуировал у себя на бедре провокационный портрет своей жены, на котором женщина показана храпящей с открытым ртом.

Британка подчеркнула, что на изображении ей специально дорисовали лишних подбородков, а также добавила, что Джеймс перешел все границы, и теперь ей придется придумать что-то очень плохое, чтобы отомстить.