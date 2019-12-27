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    Ольга Фреймут показала, как отдыхает с мужем в Абу-Даби

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    Ольга Фреймут показала, как отдыхает с мужем в Абу-Даби
    instagram.com/freimutolia

    Ведущая Ольга Фреймут показала совместное фото с мужем

    В преддверии Нового года Ольга с супругом Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала, улетела в теплые края.

    На своей странице в Instagram Ольга поделилась солнечным совместным фото с любимым. Пара позирует на фоне моря — для отпуска они выбрали ОАЭ, а именно город Абу-Даби.

    Фреймут одета в светлые джинсы и белую толстовку, а Владимир надел футболку и шорты.

    «Всем привет из солнечного Абу-Даби!» — написала ведущая. 

    ____13.16.24
    instagram.com/freimutolia

    Подписчики отметили, что пара хорошо выглядит вместе: «Какие красивые», «Шикарное фото», «Хорошего отдыха».


    знаменитости фотография ОАЭ Ольга Фреймут новости
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