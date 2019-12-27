Ольга Фреймут показала, как отдыхает с мужем в Абу-Даби



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instagram.com/freimutolia

Ведущая Ольга Фреймут показала совместное фото с мужем

В преддверии Нового года Ольга с супругом Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала, улетела в теплые края.

На своей странице в Instagram Ольга поделилась солнечным совместным фото с любимым. Пара позирует на фоне моря — для отпуска они выбрали ОАЭ, а именно город Абу-Даби.

Фреймут одета в светлые джинсы и белую толстовку, а Владимир надел футболку и шорты.

«Всем привет из солнечного Абу-Даби!» — написала ведущая.

instagram.com/freimutolia

Подписчики отметили, что пара хорошо выглядит вместе: «Какие красивые», «Шикарное фото», «Хорошего отдыха».