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    Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь

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    Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь

    Студентки разделись на ферме ради благотворительности

    Около 50 голых юношей и девушек, которые учатся на третьем курсе ветеринарного факультета новозеландского Университета Мэсси, разделись ради откровенных съемок для благотворительного календаря на 2020 год.

    Студенты мокли под дождем и мерзли на улице без одежды, чтобы попасть в календарь. Снимок со всей группой, например, делали, когда было около девяти градусов по Цельсию.

    «Сами съемки были довольно хаотичными, – рассказывает 22-летняя студентка из Окленда Кейтлин Уайт, участвовавшая в создании календаря. – Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия».

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    Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь
    Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь
    Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь

    На страницах календаря ребята позируют на ферме, прикрывая наготу за различными животными, в том числе коровами, лошадьми и собаками, а также растениями и сельскохозяйственными инструментами.

    фотография животные
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