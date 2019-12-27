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    Фото

    Дженнифер Энистон тронула фанов фотографиями с папой

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    Дженнифер Энистон тронула фанов фотографиями с папой

    Дженнифер Энистон регулярно делится с поклонниками архивными фото

    Звезда сериала «Друзья» обнародовала в своем Instagram два трогательных снимка. На первой архивной фотографии маленькая Джен в клетчатом топе обнимает папу Джона.

    Второе фото сделано во время празднования Рождества. На фото 50-летняя актриса также обняла 86-летнего отца.

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    instagram.com/jenniferaniston
    instagram.com/jenniferaniston

    «Рождество с одним из моих создателей. Тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», – нежно подписала фото Энистон.

    Джон Энистон – актер мыльных опер. Папа Дженнифер впервые появился на экранах в начале 1960-х. Наибольшего успеха актеру принесла роль Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни». Джон Энистон там снимается с 1985 года и до сегодня. 
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