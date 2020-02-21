Надежда Мейхер покорила стильным образом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/nadyameiher

Бывшая звезда группы «Виа Гра» поражает своей физической формой и идеальной растяжкой

На своей странице в Instagram Надежда поделилась фото в эффектном луке и рассказала, что это один из ее любимых нарядов. Звезда позирует в атласном черном платье с принтом в виде цветов и подолом разной длины.

Сверху она набросила бежевый шелковый пиджак, а также дополнила образ грубыми ботинками и несколько растрепанной прической.

Мейхер отметила, что подобный аутфит отображает ее бунтарский характер.

«Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью. Это подчеркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви. Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( как многие приписывают) сексуальностью, скрывается «чистая пацанка». И если бы я не связала свою жизнь с танцами ( народными, балет, со сценой, телевидением, стихами, одеждой...) Если бы не стала трижды мамой ( а детки мои очень сильно меня изменили, именно они открыли во мне женственность), возможно стала бы лидером какой-нибудь феминисткой группировки. Вас в жизни что-то или кто-то заставляли меняться???» - откровенно поделилась артистка.