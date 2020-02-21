Victoria's Secret выбросили сотни бюстгальтеров на свалку



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Магазин списал образцы непригодной продукции из примерочных

Жительница Колорадо Мелани Джелинас нашла сотни бюстгальтеров и другую продукцию бренда Victoria's Secret в мусорном баке рядом с недавно закрытой филиалом магазина - сообщает The Guardian. Это событие произошло в то время, когда индустрию моды критикуют за большого количества отходов.

«Это были сотни бюстгальтеров, и я просто подумала:« Какие расходы, - сказала Джелинас американской новостной сети 9News. - Все они идут на свалку, хотя могли отправиться в приют для бездомных ».

Представитель Victoria's Secret сказал: «Мы сожалеем о том, что произошло. Поскольку этот магазин закрывался, мы списали образцы непригодной продукции из примерочных, включая бюстгальтеры. Все остальное товар мы перераспределили между магазинами ».