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    Жизнь

    Victoria's Secret выбросили сотни бюстгальтеров на свалку

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    Victoria's Secret выбросили сотни бюстгальтеров на свалку

    Магазин списал образцы непригодной продукции из примерочных

    Жительница Колорадо Мелани Джелинас нашла сотни бюстгальтеров и другую продукцию бренда Victoria's Secret в мусорном баке рядом с недавно закрытой филиалом магазина - сообщает The Guardian. Это событие произошло в то время, когда индустрию моды критикуют за большого количества отходов.

    «Это были сотни бюстгальтеров, и я просто подумала:« Какие расходы, - сказала Джелинас американской новостной сети 9News. - Все они идут на свалку, хотя могли отправиться в приют для бездомных ».

    Представитель Victoria's Secret сказал: «Мы сожалеем о том, что произошло. Поскольку этот магазин закрывался, мы списали образцы непригодной продукции из примерочных, включая бюстгальтеры. Все остальное товар мы перераспределили между магазинами ».

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