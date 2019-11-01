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    Фото

    Нардепы приносят в Раду подростковые игрушки (фото)

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    Нардепы приносят в Раду подростковые игрушки (фото)
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    Один из народных избранников принес с собой в здание парламента спинер, а другой - эспандер

    Во время заседания Верховной Рады 31 октября журналисты заметили у народных избранников интересные аксессуары.

    Спинер был замечен у народного избранника Дмитрия Люботы из парламентской фракции «Слуга народа», эспандер оказался у нардепа Андрея Кожемякина из «Батькивщины».

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    Спиннеры были изобретены еще в начале 1990-х, однако стали популярны только в 2017 году. Особо популярны среди школьников, выполняющих с ними различные трюки. 

    Спиннер — это мини-тренажер для пальцев, в конструкцию которого входит подшипник. Для того, чтобы он начал крутиться, нужно двумя пальцами держаться за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю.

    Если его хорошо раскрутить, то он может вращаться вокруг своей оси от одной до семи минут.

    Были запрещены в некоторых школах в США на основании того, что игрушки отвлекают детей от учебы.

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