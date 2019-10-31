Австралийка делает картонные костюмы на Хэллоуин, которые удивляют (фото)



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boredpanda.com

У австралийки Алиши Браун необычное хобби: она создает костюмы из ненужных картонных коробок

Креативная мама из Австралии своими руками создает эффектные костюмы для детей на Хэллоуин.

И стоят они довольно бюджетно, ведь сделаны из обычного картона.

Знакомьтесь, Алиша Браун - дизайнер и мама из Мельбурна, которая всегда готова к костюмированных вечеринок.

А все потому, что женщина придумывает креативные костюмы для детей на Хэллоуин, которые довольно легко повторить.

Для яркого образа австралийка берет картон, который за несколько часов превращается в необычный наряд или маску.

Некоторые из ее детских образов действительно впечатляют, поэтому неудивительно, что Алиша ведет аккаунты в Instagram и Youtube, где делится процессом создания и результатами.

Джерело: boredpanda.com