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    Австралийка делает картонные костюмы на Хэллоуин, которые удивляют (фото)

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    Австралийка делает картонные костюмы на Хэллоуин, которые удивляют (фото)
    boredpanda.com

    У австралийки Алиши Браун необычное хобби: она создает костюмы из ненужных картонных коробок

    Креативная мама из Австралии своими руками создает эффектные костюмы для детей на Хэллоуин.

    И стоят они довольно бюджетно, ведь сделаны из обычного картона.

    Знакомьтесь, Алиша Браун - дизайнер и мама из Мельбурна, которая всегда готова к костюмированных вечеринок.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    А все потому, что женщина придумывает креативные костюмы для детей на Хэллоуин, которые довольно легко повторить.

    Для яркого образа австралийка берет картон, который за несколько часов превращается в необычный наряд или маску.

    Некоторые из ее детских образов действительно впечатляют, поэтому неудивительно, что Алиша ведет аккаунты в Instagram и Youtube, где делится процессом создания и результатами.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография Хэллоуин YouTube Instagram
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