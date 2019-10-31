Дьявол по соседству: Netflix анонсировал выход фильма об охраннике в нацистскогом лагере смерти

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was.media

Фильм «Дьявол по соседству» выйдет на стриминговой платфоре Netflix 4 ноября. Главный герой документальной ленты — украинец Иван Демьянюк, который сотрудничал с СС и работал в концлагере Треблинка во время Второй мировой войны

Американская компания Netflix анонсировала выход документального сериала про Ивана Демьянюка - украинца, которого обвиняли в массовых убийствах во время Второй мировой войны. Лента будет называться «Дьявол по соседству» (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.

«Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально известный охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный», - такое описание размещено на сайте.

Иван Демьянюк родился в 1920 году в Винницкой области. Во время Второй мировой служил в Красной армии, в 1942-м раненым попал в плен, где согласился служить «добровольным помощником».

После окончания войны Демьянюк скрывал свое прошлое и получил материальную помощь от США как «жертва фашистского режима». Переехав в Америку с семьей, Иван стал Джоном и начал работать автомехаником.

В 70-е годы, уже будучи на пенсии, Демьянюк получил обвинение в том, что он является бывшим надзирателем немецкого концлагеря Треблинка. «Иван Грозный» — такую кличку дали тогда еще 20-летнему парню за пытки над заключенными.

Иван Демьянюк обслуживал газовые камеры и был причастен к убийствам более 29 тысяч человек.

Документальный фильм от Netflix описывает масштабный судебный процесс над Демьянюком — его обвинили в 4 странах: США, Германии, Израиле и Испании. В 1988 году мужчину приговорили к смертной казни в Израиле, но потом отменили это решение из-за материалов КГБ — в них говорилось, что «Иваном Грозным» был якобы другой человек.