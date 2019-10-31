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    Полякова похвасталась перед подписчиками отдыхом с дочерью

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    Полякова похвасталась перед подписчиками отдыхом с дочерью
    karavan.ua

    Известная украинская певица Ольга Полякова показала, как отдыхает с детьми

    Украинская исполнительница отдыхает в Италии, а именно - на острове Сицилия. При этом ранее Полякова рассекретила истинную причину посещения Италии - певица записалась на кулинарные курсы.

    И теперь каждый день показывает подписчикам, как готовится и учится у итальянских шеф-поваров. На своей страничке в сети instagram Полякова поделилась свежим обновлением.

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    instagram.com/polyakovamusic

    Как стало известно, к своей звездной маме в Италию также прилетела 14-летняя Маша Полякова. Мама с дочкой вместе искупались в бассейне, а также в джакузи.

    Более того, украинская «Королева ночи» опубликовала фото, на котором позирует вместе с Машей в открытых бикини.

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    instagram.com/polyakovamusic

    «Моя приехала», - прокомментировала снимок Ольга.

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