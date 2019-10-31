Полякова похвасталась перед подписчиками отдыхом с дочерью
karavan.ua
Известная украинская певица Ольга Полякова показала, как отдыхает с детьми
Украинская исполнительница отдыхает в Италии, а именно - на острове Сицилия. При этом ранее Полякова рассекретила истинную причину посещения Италии - певица записалась на кулинарные курсы.
И теперь каждый день показывает подписчикам, как готовится и учится у итальянских шеф-поваров. На своей страничке в сети instagram Полякова поделилась свежим обновлением.
instagram.com/polyakovamusic
Как стало известно, к своей звездной маме в Италию также прилетела 14-летняя Маша Полякова. Мама с дочкой вместе искупались в бассейне, а также в джакузи.
Более того, украинская «Королева ночи» опубликовала фото, на котором позирует вместе с Машей в открытых бикини.
instagram.com/polyakovamusic
«Моя приехала», - прокомментировала снимок Ольга.