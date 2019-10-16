«Наш брак спас полтергейст»: шокирующее признание Сергея Бабкина



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Сергей Бабкин откровенно признался, что однажды едва не расстался с женой Снежаной

По словам Бабкина, когда его отношения со Снежаной только начинались, он увлекался алкоголем. Но возлюбленная поставила ему ультиматум, поэтому артист отказался от вредной привычки.

С тех пор, признался музыкант, отголосков прошлой жизни не было. Хотя однажды все же произошла ситуация, когда Бабкин едва не поплатился любовью за свою неосторожность. Через три года после совместной жизни, Снежана едва не ушла от мужа.

«Я очень сильно напортачил. Снежа была на чемоданах. Уже все. Я сорвался и вел себя очень скверно. Какой-то фестиваль был, мы как-то так.. пошло-поехало. Меня нет дома поздно ночью.. ну так случилось. А остановил нас полтергейст. Он жил с нами», - удивил Бабкин.

По словам артиста, у них дома живет потустороннее существо, которое неоднократно спасало домочадцев.

«У меня была температура за 42. Я лежал один в спальне, а Снежка с детьми была в детской. Мне было плохо, я начал звать, шевелиться не могу. Начал звать, тебе кажется что изо всех сил, но едва-едва. Через некоторое время она прибежала, приехали врачи. Она говорит: "Зачем ты звонил с домашнего телефона? А домашний телефон расположен возле входной двери, то есть мне надо было упасть проползти к двери, я мог раньше к детской к ним проползти. Я говорю: «С какого домашнего?». Она: «Ну вот, смотри, звонок с нашего домашнего телефона мне на мобильный». Она проснулась от телефоного звонка, где слышала мой голос, бросилась вызывать врачей», - огорошил историей Бабкин.

А вот во время грандиозной ссоры, когда Снежана уже собиралась уходить, полтергейст не дал ей этого сделать.

«Она зашла, когда это уже все произошло, когда решила идти. Смотрит, полная ванна воды. И уже затекает за края. Она к кранам, а они закрыты. Она становится, начинает активно эту воду вытирать, она льется. И слышит, кто-то позади нее в такой же позе и типа: «Что вы делаете, гады. Что вы делаете». Она села на чемоданы и все», - рассказал Бабкин.

Джерело: tsn.ua