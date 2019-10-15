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    Фото

    Настя Каменских показала стройные ножки (фото)

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    Настя Каменских показала стройные ножки (фото)
    instagram.com/kamenskux

    Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанатов беззаботной фотосессией

    На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах. 

    В кадре Каменских раскинула руки и прикрыла глаза, будто бежит навстречу фотографу. Видно, что она заметно похудела. 

    «Сегодня ощущаю счастье по-особенному... », - подписала счастливое фото поп-звезда. Также исполнительница поделилась селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо солнцу.

    Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним «луком». Поп-звезд выбрала для кадра стильный кэжуал-образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку и туфли в тон верхней одежде. 

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    instagram.com/kamenskux
    instagram.com/kamenskux
    instagram.com/kamenskux
    instagram.com/kamenskux
    instagram.com/kamenskux

    «Бабье лето... Девичье настроение», - подписала снимок Каменских.


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