Настя Каменских показала стройные ножки (фото)

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instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала своих фанатов беззаботной фотосессией

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых запечатлена в воздушном платье в цветочный принт, которое красиво развевается, а также черной кожаной куртке и высоких сапогах.

В кадре Каменских раскинула руки и прикрыла глаза, будто бежит навстречу фотографу. Видно, что она заметно похудела.

«Сегодня ощущаю счастье по-особенному... », - подписала счастливое фото поп-звезда. Также исполнительница поделилась селфи, на котором зажмурилась и подставила лицо солнцу.

Ранее Настя Каменских похвасталась новым стильным осенним «луком». Поп-звезд выбрала для кадра стильный кэжуал-образ - укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку и туфли в тон верхней одежде.

«Бабье лето... Девичье настроение», - подписала снимок Каменских.