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    Таисия Повалий показала подписчикам свои морщины

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    Таисия Повалий показала подписчикам свои морщины
    instagram.com/tpovaliyofficial

    Певица Таисия Повалий не скрывает, что пользовалась уколами омоложения

    В новом сторис в Instagram Таисия решила удивить подписчиков, показав появившиеся на ее лице морщинки.

    «Хотите морщинок?» - подписала снимок исполнительница.

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    instagram.com/tpovaliyofficial

    Ранее, артистка призналась, что ранее была увлечена инъекциями ботокса, из-за чего долгое время не нравилась себе.

    «Боже, сколько я раньше себя обкалывала! Вся была в ботоксе. Молодая была, сумасшедшая. Еле рот открывала. Даже концерты отменяла потому, что переборщила с уколами. Но сейчас я себе больше нравлюсь, естественная, все подвижное, живое, - рассказывала ранее Повалий. - Тогда была какая-то пластиковая, затянутая. Теперь мне нравится, что у меня видны морщины. Колю гиалуронку, а как без нее с возрастом?» 

    Повалий также опровергла слухи о том, что делала пластику носа. Исполнительница уточнила, что никогда бы не решилась на подобную операцию из-за всевозможных последствий.

    «Все почему-то думают, что я сделала пластику носа. Никогда не делала, это мой вокальный инструмент. Я пользуюсь академической манерой вокала, и для меня это важно, это - резонаторы. Если я что-то нарушу, могут быть разные последствия, даже тембр голоса может измениться. Сейчас же мейкап все сглаживает и делается так, как тебе хочется. Это не проблема», - поделилась артистка.

    Джерело: kp.ua

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