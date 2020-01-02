Памела Андерсон поделилась фотографиями взрослых сыновей



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instagram.com/pamelaanderson

Брэндон и Дилан Ли украсили страницы известного глянца

В своем Instagram звезда опубликовала черно-белые фото своих мальчиков моделей.

На одном с фото 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан позировали в стильных черных костюмах с длинным ремнем. Братья держались за руки.

«Мои дикие, красивые мальчики», – подписала фото звездная мама.

Фанаты знаменитости не удержались и засыпали парней красавцев комплиментами.

«Какие хорошие», «Они унаследовали красоту от мамы», «Прекрасные, как и мамочка», «Дилан меня сводит с ума»,– писали восторженные подписчики Андерсон.

Старший Брэндон попробовал себя как актер, который появится в сезоне-перезагрузке The Hills, а Дилан занимается музыкой и является участником электро-дуэта Midnight Kids.