Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)



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В столице появились мопс-добряк, дракон, грустная русалка, котик в коробке и несколько веселых енотов

Киевский художник Виталий Гидеван рисовал животных и цветы на стенах старых котельных, детсадов, школ и паркингов. Таким образом художник в одиночку избавляет город от серости и превращает жизнь жителей столицы в сказку.

«За год я нарисовал в Киеве более 20 рисунков. Так получилось, что больше всего у меня «родилось» енотов – четыре в разных районах Киева. Также были мопс, олень, черепаха, коты. Нарисовал даже русалку! А на набережной появился дракон, который просит спасти от загрязнения реку Днепр», – рассказал сайту Виталий Гидеван.

Многие жители столицы мечтают, что когда-нибудь художник доберется и до их старой котельной, исписанной рекламой наркотиков и нецензурными словам, отмоет ее и нарисует милого мопса, тигра или черепаху.

«2019 год был для меня ярким, насыщенным цветами и интересными знакомствами, радостью и надеждой. В 2019 году я добавил цветов нескольким школам и детским садам Киева. В одном из спальных районов столицы создал картину мопса и енота, которые прекрасно вписались в атмосферу двора. Больше всего запомнился мурал на гимназии в Соломенском районе, потому что он является первым в Киеве с дополненной реальностью (Ar mural) и эту идею я давно хотел реализовать. От всего сердца хочу поблагодарить всех за поддержку и пожелать счастливого нового 2020 года», – говорит Виталий Гидеван.

Джерело: Сегодня