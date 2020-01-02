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    Фото

    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)

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    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)

    В столице появились мопс-добряк, дракон, грустная русалка, котик в коробке и несколько веселых енотов

    Киевский художник Виталий Гидеван рисовал животных и цветы на стенах старых котельных, детсадов, школ и паркингов. Таким образом художник в одиночку избавляет город от серости и превращает жизнь жителей столицы в сказку.

    «За год я нарисовал в Киеве более 20 рисунков. Так получилось, что больше всего у меня «родилось» енотов – четыре в разных районах Киева. Также были мопс, олень, черепаха, коты. Нарисовал даже русалку! А на набережной появился дракон, который просит спасти от загрязнения реку Днепр», – рассказал сайту Виталий Гидеван.

    Многие жители столицы мечтают, что когда-нибудь художник доберется и до их старой котельной, исписанной рекламой наркотиков и нецензурными словам, отмоет ее и нарисует милого мопса, тигра или черепаху.

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    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)
    Художник подарил киевлянам более 20 ярких Муралов за год (фото)

    «2019 год был для меня ярким, насыщенным цветами и интересными знакомствами, радостью и надеждой. В 2019 году я добавил цветов нескольким школам и детским садам Киева. В одном из спальных районов столицы создал картину мопса и енота, которые прекрасно вписались в атмосферу двора. Больше всего запомнился мурал на гимназии в Соломенском районе, потому что он является первым в Киеве с дополненной реальностью (Ar mural) и эту идею я давно хотел реализовать. От всего сердца хочу поблагодарить всех за поддержку и пожелать счастливого нового 2020 года», – говорит Виталий Гидеван.

    Джерело: Сегодня

    мурал фотография искусство Днепр
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