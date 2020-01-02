Восьмилетний украинец получил собаку за миллион лайков в Instagram



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Школьник из Кропивницкого Кирилл Пацеля собрал миллион лайков на фотографии в Instagram и родители купили ему собаку

Восьмилетний Кирилл Пацеля с Кропивницкого собрал миллион лайков в Instagram, чтобы получить собаку.

Мальчик хотел завести лабрадора, но мама никак не соглашалась. Женщина предложила сыну компромисс: выставить в Instagram свое фото с плакатом, на котором будет написано, что он хочет собаку.

Если фото наберет миллион лайков, собаку ему купят. Мальчик так и сделал. И фотография Кирилла с плакатом собрала миллион лайков за пять дней! Исполнить мечту ребенка своими сердечками помогли тысячи людей из разных уголков планеты.

«Я была уверена, что у него ничего не получится, даже для блоггеров это большая удача», - говорит мама Юлия Синенко.

Таким образом родители осуществили заветную мечту 8-летнего Кирилла – купили лабрадора.

Сейчас у мальчика больше 7 тысяч подписчиков и лабрадор Милли. Кирилл Пацеля получил лайки не только из Украины.

«Нам писал шейх, который предлагал дать денег на собаку», - вспоминает Юлия Синенко.

Имя собаке выбирали вместе с подписчиков - потому Милли от «миллион». Только мама увидела собаку - не смогла сдержать слез.

«Она бросилась к Кириллу, как они знали друг друга всю жизнь», - говорит Юлия Синенко.

«Однажды на уроке нужно было рассказать о своих домашних любимцах, но я не знал, что сказать. Теперь мне нужно просыпаться в 6 утра, чтобы выгулять собаку», – поделился Кирилл.