Необычные двойняшки уже подросли, и мама устроила им фотосессию

Обоим деткам, нежно любящим друг друга, очень повезло, что они растут вместе!

Все малыши являются на свет замечательными и прекрасными. И вовсе не важно, каков цвет их кожи, какой они расы и какой статус у их родителей. Но порой рождаются совершенно уникальные ребятишки. Как, к примеру, те, что родились у фотографа Джудит Нвокочи, женщины с нигерийскими корнями, живущей в Канаде.

У мальчонки Камиса темный цвет кожи, вороные волосы и карие глазки, он весь в маму. А вот его сестричка Качи – прямая его противоположность. Она альбинос.

Джудит говорит, что всю жизнь мечтала о том, что родит близнецов, и уже когда направлялась на УЗИ, не сомневалась в вердикте врача. Действительно, он уверил, что осуществление ее мечты не за горами, ведь носит она двух деток.

37-я неделя беременности ознаменовалась для Джудит обследованием, которое показало, что девочка больше не растет. Возникла необходимость в неотложной операции, чтобы ребенок выжил. Маме сделали кесарево сечение. Первым на свет появился Камис, вслед за ним – Качи.

Кода Джудит первый раз взяла малышку на руки, то не смогла принять за истину тот факт, что это её ребенок, и ожидала, что врачи вот-вот сообщат, что случилось недоразумение. Но от медсестры она лишь услыхала слова восхищения красотой девчушки. У Качи не очень хорошее зрение и чувствительная кожа, но в целом она совершенно здорова.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.