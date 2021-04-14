Единственные в мире девочки-шестерняшки. Как сложилась их жизнь 30 лет спустя

Джанет и Грэм покупали около 11 000 подгузников в год и едва спали в течение первых нескольких лет жизни своих детей

Джанет и Грэм Уолтон очень хотели стать родителями. Но их естественное желание иметь детей вскоре превратилось в настоящее жизненное испытание. В течение нескольких лет Джанет много раз пыталась забеременеть. Но тщетно.

Пара наконец решила попробовать вспомогательную репродуктивную технологию (ВРТ). К сожалению, она тоже не помогла. После двенадцати попыток Джанет так и не забеременела. Надежды пары уже, было, начали гаснуть, когда случилось чудо. На 13-ой попытке ВРТ Джанет наконец забеременела.

Узнав о беременности, Джанет и Грэм чувствовали себя на седьмом небе от счастья.

Все их страдания, казалось, наконец закончились. Они с волнением ожидали рождения своего первенца. Но, когда врач Джанет осмотрел ее на восьмой неделе беременности, обнаружилось, что она станет мамой не одного ребенка, а целых шести!

Джанет и Грэм были совершенно потрясены этой новостью. Они не расcчитывали столько детей, по крайней мере, за раз.

Джанет вскоре была госпитализирована и должна была оставаться в больнице до рождения младенцев. Будущей маме необходимо было находиться под полным медицинским наблюдением, поскольку беременность таким количеством детей за один раз несет в себе повышенный риск выкидыша.

18 ноября 1983 года на 31 неделе беременности Джанет родила шесть здоровых девочек. Малышки появились на свет с помощью кесарева сечения в одной из больниц Ливерпуля, Англия, и стали первыми в мире шестерняшками.

В январе 1984 года после того, как врачи убедились, что девочки здоровы и им ничего не угрожает, их выписали из больницы.

«Они родились здоровыми на 31 неделе беременности. Двое из девочек были помещены в инкубаторы, так как их легкие не успели развиться в утробе матери», — рассказал папаша Грэм газете «The Guardian».

За чудесным рождением сестер Ханны, Рут, Люси, Кейт, Дженни и Сары следил весь мир. Их жизням суждено было отличаться от большинства других.

Джанет и Грэм покупали около 11 000 подгузников в год и едва спали в течение первых нескольких лет жизни своих детей.

Их родительская жизнь стала выглядеть, как бесконечные циклы кормления, смены подгузников и непродолжительными перерывами на сон.

Но не только первые годы жизни родившихся девочек были тяжелыми для Грэма и Джанет.

На протяжении долгих лет родители не могли передохнуть: школа, уроки, половое созревание девочек и все это сразу у шести дочек одновременно.

Жизнь семьи Уолтон всегда кипела заботами!

«Ранние годы жизни девочек пролетели незаметно… Единственное о чем я жалею, это то, что не было достаточно времени, чтобы отложить заботы и просто насладиться жизнью нашей большой семьей», — вспоминает Джанет.

Но, несмотря на постоянную нехватку времени, Грэм и Джанет обожали и гордились своими дочерьми.В доме всегда царили счастье и радость. Отношения сестер друг к другу были и остаются невероятно крепкими.

Шестерняшкам уже по 34 года. Теперь они взрослые и успешные люди. Некоторые из них вышли замуж и создали свои собственные семьи. Сара стала первой из сестер, у которой появились дети — она родила дочь Йорги в 2014 году.

Семья Уолтон будет увеличиваться в шестикратном размере, а Грэм и Джанет стали теперь уже счастливыми дедушкой и бабушкой.

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