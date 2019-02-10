Неординарная внешность женщин рожденных в смешанных браках: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@ aiyanaalewis

Интернациональные браки уже давно перестали быть редкостью в нашем мире. А дети, рожденные от любви родителей разных культур, становятся популярными. Не в последнюю очередь благодаря влиянию соцсетей

Многие из девушек, рожденных от смешанных браков, далеки от идеальных параметров 90-60-90. Однако это не мешает им строить достаточно успешную карьеру в модельном бизнесе, быть популярными блогерами и пополнять свою армию поклонников, благодаря нетипичной внешности и ярким снимкам.

Некоторые же, наоборот, пробиваются на верхушку индустрии красоты и становятся топ-моделями, как, например, дочь норвежца и тайки Мишель Вагард, дочь немца и филиппинки Пиа Вурцбах или 29-летняя модель Крисси Тейген, которая смогла побывать на обложках престижного глянца при весе в 58 кг и росте 1,74.

О том, что дети, появившиеся от союза представителей разных наций, рождаются не только с унаследованной особой привлекательностью, но и весьма сильными, говорят и ученые.

Они считают, что такие малыши обладают весьма крепким здоровьем и отличаются примечательными чертами лица.

К тому же, у некоторых народов принято считать, что дети, рожденные в смешанном браке, также намного умнее и здоровее, нежели их сверстники.

А чтобы не быть голословными, мы подготовили для вас подборку завораживающих снимков красавиц, которые унаследовали свои гены от представителей разных культур.

Понятие красоты в наше время расширяется.

Не только модели плюс-сайз диктуют новые правила «игры» в модельной индустрии. Подиумы и обложки журналов пестрят снимками людей, которых природа наделила настолько уникальными чертами, что даже в толпе, они будут притягивать к себе взгляды прохожих.

Джерело: joinfo.ua