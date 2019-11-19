«Несите огнетушитель»: полуобнаженная Тина Кароль восхитила сеть пикантными фото



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Тина Кароль следует западным трендам. Чтобы пригласить на концерт максимальное количество людей - нужно немножко раздеться instagram.com/tina_karol/

Поклоннико оценили дерзкий лук любимой певицы

Немножко обнаженного тела и много дерзких поз – идеальный рецепт по привлечению аудиторию в соцсетях, которым успешно испльзуют в своем бизнесе не только сестры Кардашьян, но и звезды украинского шоу-бизнеса.

Вот к примеру Тина Кароль, которая устроила пикантную фотосессию, чтобы пригласить поклонников на свои ближайшие концерты. Звезда позирует в короткой ночнушке зеленого цвета, которая обнажает все пышные прелести главной поп-певицы страны.

Поклоннико оценили дерзкий лук любимой певицы и засыпали Тину комплиментами. «Ааааа,тушитее», «Какая красивая», «Боже мой..несите огнетушитель», «Нереальный кадр», «Сногсшибательная», «Афродита», – пишут пользователи.

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