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    Шоу-биз

    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России

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    <p>72-летняя поп-икона украинского шоу-бизснеса уезжает на заработки в Россию</p> <div></div> - Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России

    72-летняя поп-икона украинского шоу-бизснеса уезжает на заработки в Россию

    instagram.com/sofiarotaru.official

    Народная артистка Украины собирается сорвать большой куш

    Легендарная украинская певица София Ротару примет участие в съемках новогодних концертов на российских федеральных каналах. Артистка также рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах. Об этом сообщает «КП».

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    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России
    instagram.com/sofiarotaru.official

    Отмечается, что София Михайловна уже подтвердила свое выступление на «Песне года». Согласно данным издания, Ротару рассматривает сразу несколько предложений выступить на новогодних корпоративах в Москве. Стоимость выступления звезды составляет $50−60 тысяч.

    В эту стоимость входит оплата транспортных расходов Софии Михайловны и ее коллектива из Украины в Россию, проживание и сам концерт.

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