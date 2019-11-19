Раскрыт гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в России



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72-летняя поп-икона украинского шоу-бизснеса уезжает на заработки в Россию instagram.com/sofiarotaru.official

Народная артистка Украины собирается сорвать большой куш

Легендарная украинская певица София Ротару примет участие в съемках новогодних концертов на российских федеральных каналах. Артистка также рассматривает предложения о выступлениях на корпоративах. Об этом сообщает «КП».

Отмечается, что София Михайловна уже подтвердила свое выступление на «Песне года». Согласно данным издания, Ротару рассматривает сразу несколько предложений выступить на новогодних корпоративах в Москве. Стоимость выступления звезды составляет $50−60 тысяч.

В эту стоимость входит оплата транспортных расходов Софии Михайловны и ее коллектива из Украины в Россию, проживание и сам концерт.

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