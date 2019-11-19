Группа «Антитела» собрала два Дворца спорта с аншлагами



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Большой тур Hello продолжится в 2020 году. Он охватит более сорока городов Украины и Европы Фото: Виктория Филиппенко, Юлия Бабич, Андрей Максимов, Виталий Иванов

Новый формат концертов группы поразил масштабам сценической конструкции, размерами экранов, количеством светового оборудования

Два дня подряд с аншлагами группа «Антитела» сыграл концерты во Дворце Спорта. В родном городе - Киеве билеты на запланированный концерт на 17 ноября раскупили за два месяца до события, поэтому «Антитела» решили сделать дополнительный концерт, накануне, 16 ноября. Это финальные концерты первого этапа стадионного тура Hello, проходивших в пяти городах Украины. Два с половиной часа невероятной живой атмосферы. Двести киловатт мощного звука, яркое световое и лазерное шоу, стадионная сцена и более 20000 тысяч поклонников, которые пели сердцем и в унисон любимые хиты группы за 11 лет: «Верила», «TDME», «Танцуй», «Все красиво», «БудуВуду», «молоком» и др.

Специально для Киева группа приготовил много сюрпризов. На сцене вместе с «Антителами» песню «TDME» пел хор мальчиков и юношей капеллы им. Л. Ревуцкого под руководством Аиды Набиевной Зайцевой. В составе этого хора Тарас Тополя выступал в Ватикане перед Папой Римским и гастролировал по Европе.

Дети с Art models спели песню «Лови момент» на языке жестов, «Смотри в меня» Тополь исполнил в дуэте с солистом группы Detach Алексеем Веренчиком, а песню «Ив Кусто» украсил голос оперной дивы Натальи Чепченко.

«Когда создавали наш новый альбом« Hello »мы изначально представляли его звучание на стадионах и больших многотысячных площадках. Приятно, что наш родной Киев не уместился в один Дворец Спорта и мы собрали два Дворца забитых до отказа. Мы пели, мы танцевали и вместе с большим количеством поклонников в зале решили, что следующий концерт в Киеве должен быть на НСК «Олимпийском». Так и будет! Очень вдохновил флешмоб, когда тысячи сердец загорелись на секторах и создали невероятную атмосферу. Спасибо всем, кто был с нами! А готовимся ко второй части большого тура «Hello» не только в Украине, но и за ее пределами», - поделился впечатлениями Тарас Тополя.

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