Кэти Холмс рассказала, почему не сидит в Instagram



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В Instagram она заходит исключительно по работе instagram.com/katieholmes212/

В прошлом году Холмс отпраздновала 40-летие

Кэти Холмс редко рассказывает о своей жизни вне съемочных камер. Но ради нового интервью актриса сделала исключение и поделилась своими мыслями о материнстве, возрасте и социальных сетях.

Кэти призналась, что была счастлива стать мамой в 27 лет. В 2006 году она родила дочь Сури от голливудского актера Тома Круза. По словам актрисы, ее возраст на момент появления ребенка полностью гармонировал с ее ощущением материнства. Холмс призналась, что она «выросла» вместе со своей дочерью.

В прошлом году Холмс отпраздновала 40-летие. Знаменитость призналась, что этот возраст ее ничуть не пугает: она довольна тем, что у нее есть. «В молодости я думала: «Мне никогда не будет 40!». А потом этот день наступает, и все в порядке. Я делаю все то же, что и раньше. Я довольна своей карьерой и рада воплощать в жизнь свои идеи и проекты», — заявила Кэти.

Также актриса призналась, что не особо жалует социальные сети. В Instagram она заходит исключительно по работе. Кэти убеждена, что там люди лишь пытаются создать красивую картинку, которая не имеет ничего общего с их истинной сущностью.

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