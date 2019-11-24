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    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)

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    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    boredpanda.com

    Этот очаровательный 2-летний щенок такой крошечный, что трудно поверить в то, что он уже полностью вырос

    Несси, возможно самой маленькой кавалерийской собакой, которая штурмует интернет своей няшностью. Первое, что вы, наверное, заметили в нем, кроме красивых глаз, это его карманные размеры. 

    В то время как обычно кавалеристские собаки весят около шести кг, маленькая Несси весит всего два. Однако его вес не является результатом генетической мутации или чего-то подобного, на самом деле, он был просто коротышкой в этом помете. 

    Братьям Нессы повезло немного больше и они обычные собаки. 

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    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)
    Несси - самый маленький кавалер кинг-чарльз-спаниел в мире (фото)

    К счастью, быть маленьким не значит, что с Нессой что то не в порядке – это здоровый и счастливый щенок, которому уже два года и он полностью взрослый.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография интернет животные время
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