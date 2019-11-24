  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей

    • Розсилка
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    boredpanda.com

    Каждый момент нашей жизни ценен

    Каждое падение и взлет — это жизненные уроки, с которыми сталкивается любой человек на своем пути. 

    К сожалению, человеческий мозг устроен так, что не позволяет ценить то, что у нас есть, здесь и сейчас. И многие понимают ценность людей или вещей лишь тогда, когда теряют их.

    Мэри Макиннес нашла небольшое решение для этой проблемы. Девушка помогает сохранять драгоценные воспоминания, перешивая различные вещи или одежду в очаровательных игрушечных медведей. 

    В среднем она тратит на изготовление одной игрушки около шести часов, но это того стоит.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей
    Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей

    К Мэри обращаются с разными целями: кто-то хочет сохранить память о своем детстве, другие находят утешение в игрушке, сделанной из вещей умершего близкого человека.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ