Девушка помогает сохранять воспоминания, создавая игрушки из ценных вещей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Каждый момент нашей жизни ценен

Каждое падение и взлет — это жизненные уроки, с которыми сталкивается любой человек на своем пути.

К сожалению, человеческий мозг устроен так, что не позволяет ценить то, что у нас есть, здесь и сейчас. И многие понимают ценность людей или вещей лишь тогда, когда теряют их.

Мэри Макиннес нашла небольшое решение для этой проблемы. Девушка помогает сохранять драгоценные воспоминания, перешивая различные вещи или одежду в очаровательных игрушечных медведей.

В среднем она тратит на изготовление одной игрушки около шести часов, но это того стоит.

К Мэри обращаются с разными целями: кто-то хочет сохранить память о своем детстве, другие находят утешение в игрушке, сделанной из вещей умершего близкого человека.

Джерело: boredpanda.com