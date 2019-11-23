Работы Bordalo II, акцентирующие внимание на проблеме загрязнения (фото)



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boredpanda.com

Португальский художник Bordalo II использует отходы для создания своих произведений

Проект под названием «Trash Animals» призван обратить внимание общества на бесконтрольный рост отходов, который наносит непоправимый ущерб нашей планете.

Bordalo II представил новые работы — эволюция серии «Trash Animals». Животные, условно разделенные на две части, представляют собой упорядоченную комбинацию различных материалов.

В то время как цветная часть была выполнена из пластмасс, вторую половину, монохромную, художник собрал из дерева и металлолома.

«Моя идея состоит в том, чтобы изобразить природу, в данном случае животных, из материалов, которые несут ответственность за их вымирание. Эти работы созданы из отходов, большинство из которых были найдены в пустошах или на заброшенных фабриках, а некоторые — в компаниях, где они проходили процесс переработки. Бамперы, мусорные баки, шины и приборы — это лишь некоторые из объектов, которые можно идентифицировать, когда вы будете вдаваться в детали».





Джерело: boredpanda.com