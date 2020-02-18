Невеста Криштиану Роналду показала новые украшения



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Джоржина Родригес похвасталась дорогими изделиями

Девушка опубликовала в Instagram фото своей руки с кольцом, часами и браслетами. Издание AS подсчитало, что примерная стоимость всех украшений составит около одного миллиона евро.

Так, самым дорогим является кольцо Джорджины с большим синим сапфиром и бриллиантовой огранкой, стоимость которого – около 800 тысяч евро.

Также на руке девушки были часы марки Patek Philippe стоимостью около 40 тысяч евро и браслеты общей стоимостью около 30 тысяч евро. Судя по всему, это – презенты от Криштиану.

Джорджина Родригес

Отметим, что португальский футболист вместе со своей невестой воспитывают четверых детей, трое из которых – от суррогатной матери, а младшую дочь Алану Мартину родила Джорджина.