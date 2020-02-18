Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции



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36-летний Родриго Алвес поделился, как выглядит его лицо после новой пластической операции instagram.com/rodrigoalvesuk/

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«Живой Кен» сейчас находится в Бельгии, где ему сделали пластику лица. Стоимость работы хирургов составила 25 тысяч фунтов стерлингов. Родриго утверждает, что намерен выглядеть «как супермодель». Он показал результат бьюти-преображения.

Алвес опубликовал шокирующие фото и видео. Трансгендер позировал с эластичным бандажем на голове и сильно опухшим лицом. Веки шоумена отекли, на них образовались темные синяки. Родриго сложно открывать глаза.

«Я не очень хорошо могу говорить, мне удалили кадык, поэтому у меня болит горло… Я ничего не вижу. Я не вижу своего нового лица. Мой болевой порог от одного до десяти - четыре. Я выгляжу ужасно, но мне практически не больно. Я просто чувствую дискомфорт», - признался бразилец.

Родриго снизили линию роста волос, ему установили титановые импланты в виски, чтобы сделать его лицо более женственным. «Мое лицо сильно изменится, станет меньше. Эта операция дала мне лицо, которое я всегда хотел», - заявил он в интервью Daily Mail. Операция была довольно травматичной и длилась четыре часа.