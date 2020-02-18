  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции

    • Розсилка
    <p>36-летний Родриго Алвес поделился, как выглядит его лицо после новой пластической операции</p> <div></div> - Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции

    36-летний Родриго Алвес поделился, как выглядит его лицо после новой пластической операции

    instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Вид эпатажного бразильского телеведущего ужаснул его поклонниц

    «Живой Кен» сейчас находится в Бельгии, где ему сделали пластику лица. Стоимость работы хирургов составила 25 тысяч фунтов стерлингов. Родриго утверждает, что намерен выглядеть «как супермодель». Он показал результат бьюти-преображения.

    Алвес опубликовал шокирующие фото и видео. Трансгендер позировал с эластичным бандажем на голове и сильно опухшим лицом. Веки шоумена отекли, на них образовались темные синяки. Родриго сложно открывать глаза.

    screenshot_6_20

     «Я не очень хорошо могу говорить, мне удалили кадык, поэтому у меня болит горло… Я ничего не вижу. Я не вижу своего нового лица. Мой болевой порог от одного до десяти - четыре. Я выгляжу ужасно, но мне практически не больно. Я просто чувствую дискомфорт», - признался бразилец.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    Удалили кадык. «Живой Кен» показал лицо после пластической операции
    instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Родриго снизили линию роста волос, ему установили титановые импланты в виски, чтобы сделать его лицо более женственным. «Мое лицо сильно изменится, станет меньше. Эта операция дала мне лицо, которое я всегда хотел», - заявил он в интервью Daily Mail. Операция была довольно травматичной и длилась четыре часа.

     Читайте также: «За деньги готовы на все»: украинских артистов высмеяли на кремлевском ТВ

     

    знаменитости шоу-бизнес ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ