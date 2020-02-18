Внучка Софии Ротару представила новую песню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/iamsofiaeve

Чтобы анонсировать композицию и привлечь к ней внимание, красавица опубликовала в соцсетях несколько снимков

На новом фото красотка позирует в откровенном образе, на ней темные брюки и что-то напоминающее кольчугу из тонких цепочек, поверх которой она накинула черный пиджак. При этом на девушке нет бюстгальтера, что делает это фото еще более откровенным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SOFIA EVE (@iamsofiaeve) 17 Лют 2020 р. о 5:02 PST

Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж, она томно смотрит в камеру и вся подсвечена неоновым светом голубого оттенка. В подписи к кадру Соня написала: «Скоро появится новый сингл».

Фолловеры девушки не прошли мимо и принялись активно засыпать ее комплиментами, восхищаясь этим смелым фото.

«Вау, выглядишь просто потрясно», «Как же это шикарно», «Какая крутая фотография», «Откровенное фото, ждем новый альбом», «Очень красивое фото, блузка необычная», «Красивая и талантливая! Похожа на бабушку, Софию Михайловну», — пишут комментаторы.