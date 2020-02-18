Леся Никитюк раскрыла объем своей груди и длину ног



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lesia_nikituk

Она рассказала, что ей постоянно говорят о том, что она очень высокая.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала пикантное фото в меховом наряде с экстремально глубоким декольте. Авторами фотосессии выступил дуэт фотографов Vicoolya & Saida.

Также она рассказала, что ей постоянно при первой встрече говорят о том, что она очень высокая. «Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни мне говорят одну и ту же фразу!! «Ого! Вы такая высокая». Серьезно?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! Рост 180 см (плюс каблук 7-10 см); длина ноги от бедра 110 см; размер ноги (40,41), объем груди 90; талия 68; бедра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра», - написала Никитюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники звезды отреагировали на признание Никитюк. «Господи, какая красивая», - написала Маша Ефросинина в комментариях.

«Господи, я заканчиваюсь там, где у тебя, всё только начинается»; «Теперь еще будут говорить: «ого! Какие длинные мизинцы»; «Понимаю))) Леся, вы красотка!) У меня такой же рост.))) Великаны рулят»; «Глубина ноздри какая»; «Красиве фото»; «Модельные параметры! Леся, вы неземная красота», - писали другие подписчики.