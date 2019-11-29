Екатерина Кухар снялась в чувственной фотосессии с мужем



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Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина рассказала о семье, любви, балете и их ценностях

Прима-балерина и судья развлекательного шоу «Танцы со звездами 2019» Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым снялась в нежной фотосессии для декабрьского выпуска украинского глянцевого журнала Elle.

На черно-белых снимках супруги демонстрируют страсть, которая пылает между ними. В подписи балерина рассказала, насколько важен для нее Стоянов. Она подчеркнула, что им всегда комфортно быть вместе, ведь они – «лед и пламень, инь и янь, неразлучники».

«Друг, партнер, союзник, любовник. Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только свежие продукты. Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и почувствует каждый мускул, как опытный и высококлассный массажист. На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, чтобы не подпускать ко мне посторонних людей», – признается Екатерина Кухар.

По словам звезды, ее возлюбленный – это человек, который дарит ей крылья и готов ради нее быть кем угодно.