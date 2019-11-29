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    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове

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    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    boredpanda.com

    Щенок со странной внешностью остался один, но ненадолго, ведь многие мечтают стать хозяевами маленького единорога. Теперь люди знают, что он особенный, и любят его с удвоенной силой. А еще им интересно: может ли этот малыш вилять двумя хвостами одновременно?

    В приют для животных в Джексоне (штат Миссури) доставили очередного найденыша. Милый щенок просто замерзал на улице и был бы обычным подопечным в приюте, если бы не одна маленькая деталь - дополнительный хвостик.

    Первым при взгляде на щенка на ум приходит слово единорог, но сотрудники приюта решили назвать малыша «Нарвалом» по имени реально существующего рогатого морского обитателя.

    Состояние щенка вполне нормальное как для бродячей собаки - голодный и замерзший, но быстро поправляется.

    Фото щенка привлекло множество внимания и первым был вопрос - а может ли щенок им вилять. Нет, рентген показал, что это не совсем хвост, он никак не связан с остальным организмом, а просто является выростом на коже. 

    Кажется, что его просто кто-то искусно пересадил на лоб малышу. Но и следов хирургического вмешательства врачи тоже не нашли.

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    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове
    Щенок-единорог: зоозащитники нашли собаку с «хвостом» на голове

    Ветеринары считают, что хвостик вполне можно без проблем ампутировать. Но он пока не растет, никак не мешает щенку. Решено понаблюдать за развитием событий, тем более такую аномалию встретишь не часто.

    В ближайшее время, если с Нарвалом все будет в порядке, ему подберут новую семью.


    Джерело: boredpanda.com

    фотография животные время
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