Никитюк сравнила себя с Кардашьян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Никитюк с удовольствием развлекается в модных магазинах

Леся Никитюк активно ведет профиль в социальной сети Instagram показала на новых видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В Instagram Леся показала себя на отдыхе в Китае. Леся позировала во время приятного время провождения с довольным выражением лица и в ярком наряде.

Сама Никитюк с удовольствием показала, как развлекается не только в ресторанах и на улице, любуясь погодой, но еще и в торговых центрах и модных магазинах.

В этот раз на необычном коллаже Леся похвасталась обилием сумок, на фоне которых позировала с надменным видом. При этом для более красочного кадра Леся сравнила себя с сестрой Кардашьян в похожем виде.

instagram.com/lesia_nikituk

«Ребята я запускаю свой личный giveaway, прям как @kyliejenner (если кто не знает). Cкинь деньги мне на карточку и получи сумку со скидкой. Если нравится ставь + в комментариях», – пишет в шутку Леся.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное: «Ты красивее», «В черном что за девочка красивая????», «Не важно где ты, важно как ты себя ведешь», «Леся , просто бомба», «Если все перечисленные деньги пойдут на благотворительность ....то это +».