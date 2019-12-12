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    Никитюк сравнила себя с Кардашьян

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    Никитюк сравнила себя с Кардашьян

    Никитюк с удовольствием развлекается в модных магазинах

    Леся Никитюк активно ведет профиль в социальной сети Instagram показала на новых видео и фото свой отдых после съемок в известном шоу.

    Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В Instagram Леся показала себя на отдыхе в Китае. Леся позировала во время приятного время провождения с довольным выражением лица и в ярком наряде.

    Сама Никитюк с удовольствием показала, как развлекается не только в ресторанах и на улице, любуясь погодой, но еще и в торговых центрах и модных магазинах.

    В этот раз на необычном коллаже Леся похвасталась обилием сумок, на фоне которых позировала с надменным видом. При этом для более красочного кадра Леся сравнила себя с сестрой Кардашьян в похожем виде. 

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    instagram.com/lesia_nikituk

    «Ребята я запускаю свой личный giveaway, прям как @kyliejenner (если кто не знает). Cкинь деньги мне на карточку и получи сумку со скидкой. Если нравится ставь + в комментариях», – пишет в шутку Леся.

    Поклонники тут же принялись комментировать увиденное: «Ты красивее», «В черном что за девочка красивая????», «Не важно где ты, важно как ты себя ведешь», «Леся , просто бомба», «Если все перечисленные деньги пойдут на благотворительность ....то это +».

    Кардашьян деньги Леся Никитюк благотворительность Instagram отдых время
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