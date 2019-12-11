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    Фото

    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах

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    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    boredpanda.com

    Паулина вдребезги разбивает все стереотипы о том, что старшее поколение и интернет — несовместимые вещи

    Дружба в основном возникает между сверстниками и вне семьи. Вот почему эти трогательные отношения 93-летней Полин Кана с 27-летним внуком Россом Смитом, ставших лучшими друзьями, настолько особенные. 

    Все началось, когда более 6 лет назад, во время учебы в колледже, Росс начал снимать короткометражные фильмы. В одном из клипов он решил показать, как бабушка блокирует баскетбольный бросок. 

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    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах
    93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах

    Эта штука взорвала интернет, и с тех пор все стало по-другому. Внук увидел потенциал в своей крутой бабушке, и они стали партнерами по преступной деятельности, начали снимать смешные видео и веселые фотосессии вместе. 892 тыс. подписчиков Youtube, 2,7 млн. подписчиков Instagram и 9 млн. подписчиков Facebook позже, вирусный дуэт продолжает активно развиваться.


    Джерело: boredpanda.com

    фотография Facebook YouTube Instagram интернет время
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