93-летняя бабушка и внук делают захватывающие фото в забавных костюмах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Паулина вдребезги разбивает все стереотипы о том, что старшее поколение и интернет — несовместимые вещи

Дружба в основном возникает между сверстниками и вне семьи. Вот почему эти трогательные отношения 93-летней Полин Кана с 27-летним внуком Россом Смитом, ставших лучшими друзьями, настолько особенные.

Все началось, когда более 6 лет назад, во время учебы в колледже, Росс начал снимать короткометражные фильмы. В одном из клипов он решил показать, как бабушка блокирует баскетбольный бросок.

Эта штука взорвала интернет, и с тех пор все стало по-другому. Внук увидел потенциал в своей крутой бабушке, и они стали партнерами по преступной деятельности, начали снимать смешные видео и веселые фотосессии вместе. 892 тыс. подписчиков Youtube, 2,7 млн. подписчиков Instagram и 9 млн. подписчиков Facebook позже, вирусный дуэт продолжает активно развиваться.





Джерело: boredpanda.com