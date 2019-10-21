Обнаженная Даша Астафьева восхитила сеть (фото)



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Страстная Даша Астафьева обнажила грудь перед камерой

Популярная украинская модель, актриса и модель Даша Астафьева обнажила грудь для новых фото.

Снимки Астафьева опубликовала в Instagram. Теперь поклонники волнуются о том, что будут делать, если профиль певицы забанят.

Но сами снимки фанатам Даши очень понравились.

«Даша, Вы нереальная», «Божественная красота», «Ты просто невозможно красивая девочка», «Сила воли мега. Красотка, вдохновляй и мотивируй меня полностью», «Сочная кошечка», — пишут комментаторы, отмечая, что Астафьева очень похудела.

Джерело: fakty.ua