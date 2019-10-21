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    Фото

    Обнаженная Даша Астафьева восхитила сеть (фото)

    • Розсилка
    Обнаженная Даша Астафьева восхитила сеть (фото)
    instagram.com/da_astafieva

    Страстная Даша Астафьева обнажила грудь перед камерой

    Популярная украинская модель, актриса и модель Даша Астафьева обнажила грудь для новых фото.

    Снимки Астафьева опубликовала в Instagram. Теперь поклонники волнуются о том, что будут делать, если профиль певицы забанят.

    Но сами снимки фанатам Даши очень понравились.

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    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva
    instagram.com/da_astafieva

    «Даша, Вы нереальная», «Божественная красота», «Ты просто невозможно красивая девочка», «Сила воли мега. Красотка, вдохновляй и мотивируй меня полностью», «Сочная кошечка», — пишут комментаторы, отмечая, что Астафьева очень похудела.

    Джерело: fakty.ua

    знаменитости фотография актриса модель
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