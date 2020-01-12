Ольга Куриленко вспомнила, как была девушкой Бонда



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Ольга Куриленко

Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая в свое время стала девушкой Бонда и снялась в легендарной «бондиане», часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram

Красотка порадовала публику архивным фото, которое было сделано на съемках очередного фильм про Бонда, где она сыграла подружку главного героя.

Ольга позирует, сидя на необычном шезлонге в дерзкой и соблазнительной позе, на ней длинное черное платье с открытым декольте, подол которого она задрала выше колен.

instagram.com/olgakurylenkoofficia

На длинных стройных ногах актрисы черный туфли на шпильках. Волосы красотки распущены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в камеру.

Куриленко не подписала фото, оставила лишь хэштеги, а поклонники звезды кинулись обсуждать ее снимок и фильм, откуда этот кадр.