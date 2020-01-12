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    Ольга Куриленко вспомнила, как была девушкой Бонда

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    Ольга Куриленко вспомнила, как была девушкой Бонда
    Ольга Куриленко

    Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая в свое время стала девушкой Бонда и снялась в легендарной «бондиане», часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram

    Красотка порадовала публику архивным фото, которое было сделано на съемках очередного фильм про Бонда, где она сыграла подружку главного героя.

    Ольга позирует, сидя на необычном шезлонге в дерзкой и соблазнительной позе, на ней длинное черное платье с открытым декольте, подол которого она задрала выше колен. 

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    instagram.com/olgakurylenkoofficia

    На длинных стройных ногах актрисы черный туфли на шпильках. Волосы красотки распущены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в камеру. 

    Куриленко не подписала фото, оставила лишь хэштеги, а поклонники звезды кинулись обсуждать ее снимок и фильм, откуда этот кадр.

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