Селена Гомес выпустила клип о несчастной любви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В песне Селена гомес рассказывает о несчастной любви, о парне, который не оценил ее уникальность

«В прошлом у меня было много проблем с самооценкой. Я продолжаю работать над собой», – объяснила звезда название альбома

Четыре года поклонники 27-летней Селены Гомес ждали ее новую пластинку, и наконец-то она увидела свет. Минувшим днем певица представила в сети клип на заглавную песню с нового альбома Rare.

В песне она рассказывает о несчастной любви, о парне, который не оценил ее уникальность. Стоит отметить, что большинство новых песен Гомес бросают тень на ее бывшего возлюбленного, 25-летнего Джастина Бибера. Расставшись с Селеной, он женился на 23-летней Хейли Болдуин.

«Я наблюдала за тем, как мы взрослели… Сейчас мне кажется, что тебе плевать. Почему же ты не видишь, что я такая одна?» – поет Селена.