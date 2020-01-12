  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Селена Гомес выпустила клип о несчастной любви

    • Розсилка
    В песне Селена гомес рассказывает о несчастной любви, о парне, который не оценил ее уникальность - Селена Гомес выпустила клип о несчастной любви
    В песне Селена гомес рассказывает о несчастной любви, о парне, который не оценил ее уникальность

    «В прошлом у меня было много проблем с самооценкой. Я продолжаю работать над собой», – объяснила звезда название альбома

    Четыре года поклонники 27-летней Селены Гомес ждали ее новую пластинку, и наконец-то она увидела свет. Минувшим днем певица представила в сети клип на заглавную песню с нового альбома Rare.

    В песне она рассказывает о несчастной любви, о парне, который не оценил ее уникальность. Стоит отметить, что большинство новых песен Гомес бросают тень на ее бывшего возлюбленного, 25-летнего Джастина Бибера. Расставшись с Селеной, он женился на 23-летней Хейли Болдуин.

    «Я наблюдала за тем, как мы взрослели… Сейчас мне кажется, что тебе плевать. Почему же ты не видишь, что я такая одна?» – поет Селена.

     Читайте также: Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ