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    Шоу-биз

    Жиры убивают жиры: секрет стройности Тины Кароль

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    Жиры убивают жиры: секрет стройности Тины Кароль
    Тина Кароль

    Поп-дива рассекретила и свою систему питания

    Тина Кароль рассказала, что придерживается кето-диеты.

    «Я ем жиры. Жир убивает жир. Я ем масло, я ем сливки, я ем сало. И все жирное, что говорят, что нельзя. Жирный бульон »… - разоткровенничалась она в интервью Славе Демину.

    По словам артистки, ее максимальный вес составлял 80 кг, а минимальный – 62-63 кг.

    Кетогенная диета отличается от всех остальных тем, что акцент делается на еде с большим содержанием жира и меньшим содержанием белков и углеводов.

    Это означает, что в вашем рационе должны быть блюда из авокадо, рыбы и морепродуктов, яиц, орехов и молочных продуктов с высокой жирностью.

    Когда человек питается таким образом, он вводит организм в состояние кетоза, а это значит, что вместо сжигания энергии происходит сжигание жира.

    знаменитости Тина Кароль диета
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