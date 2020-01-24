Жиры убивают жиры: секрет стройности Тины Кароль



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Тина Кароль

Поп-дива рассекретила и свою систему питания

Тина Кароль рассказала, что придерживается кето-диеты.

«Я ем жиры. Жир убивает жир. Я ем масло, я ем сливки, я ем сало. И все жирное, что говорят, что нельзя. Жирный бульон »… - разоткровенничалась она в интервью Славе Демину.

По словам артистки, ее максимальный вес составлял 80 кг, а минимальный – 62-63 кг.

Кетогенная диета отличается от всех остальных тем, что акцент делается на еде с большим содержанием жира и меньшим содержанием белков и углеводов.

Это означает, что в вашем рационе должны быть блюда из авокадо, рыбы и морепродуктов, яиц, орехов и молочных продуктов с высокой жирностью.

Когда человек питается таким образом, он вводит организм в состояние кетоза, а это значит, что вместо сжигания энергии происходит сжигание жира.