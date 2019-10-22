Онищенко опубликовал фото из Офиса Президента
Фото появилось в Instagram-аккаунте Онищенко. Он подписал его фразой: «Из Офиса Президента»
Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, опубликовал в своей соцсети фотографию якобы из Офиса Президента.
Некоторые подписчики скандального экс-нардепа уже успели поздравить его «с возвращением». Через день сам Онищенко решил прояснить ситуацию. Он отметил, что фото старое – сделал его еще тогда, когда «был у Порошенко».
Александр Онищенко - украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от «Партии регионов». А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты «Мисс Украина».
В этом году в июне Онищенко заявил о намерении баллотироваться на выборах в Раду. Опальный нардеп-беглец Онищенко хочет баллотироваться в Раду: ЦИК приняла решение ЦИК отказала ему в регистрации, потому что с 2016 года не проживает в Украине.
Между тем Онищенко свое отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях «в статусе всадника». На самом деле одиозный нардеп скрывается от следствия.
В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Причем говорится об убытках для государства в несколько миллиардов.
Джерело: 24tv.ua