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    Фото

    Онищенко опубликовал фото из Офиса Президента

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    Онищенко опубликовал фото из Офиса Президента
    facebook.com/aleksandr.onyshenko

    Фото появилось в Instagram-аккаунте Онищенко. Он подписал его фразой: «Из Офиса Президента»

    Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, опубликовал в своей соцсети фотографию якобы из Офиса Президента.

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    instagram.com/aleksandr_onyshenko

    Некоторые подписчики скандального экс-нардепа уже успели поздравить его «с возвращением». Через день сам Онищенко решил прояснить ситуацию. Он отметил, что фото старое – сделал его еще тогда, когда «был у Порошенко».

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    facebook.com/aleksandr.onyshenko

    Александр Онищенко - украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также – бывший украинский политик и депутат от «Партии регионов». А еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты «Мисс Украина».

    В этом году в июне Онищенко заявил о намерении баллотироваться на выборах в Раду. Опальный нардеп-беглец Онищенко хочет баллотироваться в Раду: ЦИК приняла решение ЦИК отказала ему в регистрации, потому что с 2016 года не проживает в Украине.

    Между тем Онищенко свое отсутствие объяснил тем, что его делегировали для участия в конных соревнованиях «в статусе всадника». На самом деле одиозный нардеп скрывается от следствия.

    В Украине его обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Причем говорится об убытках для государства в несколько миллиардов.

    Джерело: 24tv.ua

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