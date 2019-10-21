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    Фото

    Злата Огневич взбудоражила сеть постельным фото

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    Злата Огневич взбудоражила сеть постельным фото
    instagram.com/zlata.ognevich

    В соцсети активно комментируют новое фото певицы

    Популярная украинская певица Злата Огневич опубликовала в соцсети Instagram свое постельное фото. «Это было незабываемо! Всем спокойной ночи!» — написала она.

    «Вы просто одно очарование!» — написал один из пользователей. «Вам идет быть счастливой!» — добавил еще один. «Хороший человек хороший во всем», — приотметил третий.

    Недавно Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде, опубликовав в Instagram чувственный снимок, на котором позирует у зеркала в модном платье ярко-синего цвета.

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    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich
    instagram.com/zlata.ognevich

    Напомним, что ранее Огневич рассказывала, что не всегда получала комплименты. В юности она не считала себя красивой, а сверстники дразнили ее «страшилкой».

    Джерело: fakty.ua

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