Злата Огневич взбудоражила сеть постельным фото



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instagram.com/zlata.ognevich

В соцсети активно комментируют новое фото певицы

Популярная украинская певица Злата Огневич опубликовала в соцсети Instagram свое постельное фото. «Это было незабываемо! Всем спокойной ночи!» — написала она.

«Вы просто одно очарование!» — написал один из пользователей. «Вам идет быть счастливой!» — добавил еще один. «Хороший человек хороший во всем», — приотметил третий.

Недавно Злата Огневич умилила сеть нежным фото в сексуальном наряде, опубликовав в Instagram чувственный снимок, на котором позирует у зеркала в модном платье ярко-синего цвета.

Напомним, что ранее Огневич рассказывала, что не всегда получала комплименты. В юности она не считала себя красивой, а сверстники дразнили ее «страшилкой».

Джерело: fakty.ua